İstanbul Depremi Korku Yaratıyor

23 NİSAN DEPREMLERİ İSTANBUL’U SALLADI

İstanbul, 23 Nisan Çarşamba günü yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ile büyük bir korku yaşamışken, şehrin sarsıntıları devam ediyor. Bu sabah meydana gelen sarsıntının ardından Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında saat 20.46’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, bu sarsıntının yerin 10.86 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

MARMARA DENİZİ’NDE BİR DEPREM DAHA

Öte yandan, bu sabah saat 07.18’de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, bu depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde olduğunu ifade etti. Bu olaylar, İstanbul’da deprem geriliminin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.