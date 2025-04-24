İstanbul Depremi Milli Güvenlik Meselesidir

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için zamanın kritik öneme sahip olduğunu belirtirken, “Milletimize ve özellikle deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum, İstanbul için her saniye değerli. Çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir.” dedi. Hasdal’daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen kriz merkezi değerlendirme toplantısında Kurum, deprem sonrası 1399 yapı hakkında ihbar aldıklarını ve incelemelerin hızlı şekilde sürdüğünü aktardı.

Kurum, binalarla ilgili son durumu da paylaşarak, “Şu ana kadar 7 binamız az hasarlı. Bunun dışında herhangi bir orta, ağır hasar söz konusu değil. Fatih ilçemizde metruk bir binamız yıkıldı. Onun da enkaz kaldırma çalışmaları bugün içinde tamamlanmış olacak. Bunun dışında, İstanbul’un 39 ilçesinde 963 mahallesinde saha çalışmalarına devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. İstanbul’da 3 bin hasar tespit ekibi, 28 bin 500 kamu binası için hasar tespit çalışması yapmak üzere görevlendirildiğini belirten Bakan Kurum, gelen hasar ihbarlarının titizlikle takip edildiğini dile getirdi.

İSTANBUL’DA DEPREM GERÇEĞİ VE DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Son depremle birlikte Türkiye’nin en önemli gerçeklerinden birinin deprem gerçeği olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Bugün ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 66’sı, nüfusu itibarıyla da baktığınızda yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşamaktadır. En son 6 Şubat 2023’te asrın felaketini hep birlikte yaşadık. Ama deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef bu deprem gerçeğini unutuyor ve bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz.” dedi. Bakan Kurum, sürekli “Riskli bina öldürür. Riskli binada yaşamayalım, gelin hep birlikte bu dönüşümü gerçekleştirelim.” dediklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 yıl önce kentsel dönüşüm seferberliği başlattığını hatırlatan Kurum, Türkiye’de depremle mücadele noktasındaki kararlılığın önemine vurgu yaptı. İstanbul’da 1,5 milyon riskli yapı olduğunu ve bunların yüzde 30’unun acilen dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu açıkladı.

KAMPANYALAR VE GELECEK HEDEFLERİ

Bakan Kurum, İstanbul’da TOKİ ile birlikte deprem riskine karşı yapılan çalışmaları anlatırken, “Şu an İstanbul’da özel sektörümüzle birlikte 290 bin ev ve iş yerimizin dönüşümü devam etmektedir. 2023 Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul’un dönüşümü adına tarihi bir kampanyayı müjdeledi ve ‘Yarısı bizden’ dediğimiz kampanyamızı başlattık.” dedi. Bu kampanya kapsamında 41 bin konutun dönüşüm sürecinin sürdüğünü belirten Kurum, 21 bin konutun inşaatının başladığını bildirdi.

Dönüşüm sürecinin önemine dikkat çeken Bakan Kurum, herkesin İstanbul’u kurtarma seferberliğine katılması gerektiğini ve belediyelere seslenerek, “İstanbul için her saniye değerli. Çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir.” dedi. 16 milyon İstanbullunun canının söz konusu olduğu bir durum için, siyaseti bir yana bırakıp birlikte hareket etmenin zamanının geldiğini sözlerine ekledi.