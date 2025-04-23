İstanbul Depreminde Baraj Güvenliği Sağlandı

İSTANBUL DEPREMİ SONRASI BARAJLARDA SORUN YOK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından yaptığı bir açıklama ile baraj durumunu değerlendirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da meydana gelen depremin hemen ardından, merkez üssüne yaklaşık 40 km uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı’na DSİ ekiplerimizce ivedilikle ulaşılmış, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmemiştir.” dedi.

BARAJLARIMIZIN GÜVENLİĞİ TEYİT EDİLDİ

Yumaklı, İstanbul’daki deprem sonrası yapılan çalışmalara da değinerek, “İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun.” ifadesini kullandı. Bu açıklama, depremin etkisini hisseden çevre illerde de barajların durumunun güvende olduğunu ortaya koyuyor.