İstanbul Devlet Hastanesinde Cinsel İstismar İddiası

İstanbul’da bir devlet hastanesinde, zihinsel ve bedensel engelli 9 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiaları, kamuoyunda büyük bir etki yarattı. Bazı medya kuruluşlarının haberlerinin ardından Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2025 tarihinde konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, şüpheli durumun hekimler tarafından tespit edildiğini ve adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hemen paylaşıldığını bildirdi. Adli ve idari süreçlerin titizlikle takip edildiği belirtilirken, gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

OLAYIN DETAYLARI VE İDDİALAR

İddialar, İstanbul’daki bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 9 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına dair. Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, serebral palsili ve ağır zihinsel-bedensel engelli olan çocuk, 19 Mart 2025 tarihinde zatürre teşhisiyle hastanenin çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. 30 Mart’ta solunum cihazına bağlanarak yoğun bakıma alınan çocuğun, 7 Nisan 2025’te yapılan muayenesinde doktorlar genital kanama tespit etti. Durumun yoğun bakım sorumlusuna bildirilmesinin ardından çağrılan kadın doğum uzmanı, çocukta cinsel istismar bulguları gördü. Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi, Sağlık Bakanlığı, savcılık ve emniyetle birlikte bir soruşturma süreci başlattı. Yoğun bakıma girip çıkan 20 sağlık çalışanı ile aile üyeleri dahil toplam 26 kişi hakkında soruşturma açıldı. Hastane yönetimi, Sözcü’ye yaptıkları açıklamada, olayın “yüksek ihtimalle hastanede gerçekleştiğini” ifade ederken, adli tıp raporunun sonuçlarına göre netlik kazanacağını belirtti. Yetkililer, “Kimsenin şüphesi olmasın, bu konular ötelenmez, hassasiyetle müdahale ediyoruz,” diyerek durumu net bir şekilde ele aldıklarını vurguladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2025’te resmi bir açıklama yaparak cinsel istismar iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, bazı basın organlarında yer alan “devlet hastanesinde cinsel istismar” haberleri üzerine açıklama yapmak gereği duyduğunu aktardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: