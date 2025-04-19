İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Apollo ve Dafne”yi yeniden yorumladı

PRÖMİER İKİYÜZÜNDE YENİDEN YORUMLANAN KANTAT

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) başrejisörü Caner Akın tarafından yeniden yorumlanan “Apollo ve Dafne” kantatının prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleştirildi. İDOB’un yaptığı açıklamaya göre, biletleri günler öncesinden tükenen eser, mitolojik hikayesi ile kadın-erkek ilişkilerine dikkat çekiyor.

MÜZİK ANLATIMIYLA DRAMATİK BİR YAPIM

“Apollo ve Dafne” efsanesi, ünlü besteci Georg Friedrich Handel tarafından 1709-1710 yıllarında bestelendi. Mitolojik öykü, dramatik bir müzik anlatımıyla sahneleniyor. Eserin orkestra şefliğini Paolo Villa üstleniyor. Dekor ve kostüm tasarımını Efter Tunç, ışık tasarımını ise Ahmet Defne yapıyor. Gösteride “Apollo” rolünde Alper Göçeri, “Dafne” rolünde ise Anna Sirel Etyemez yer alıyor. İDOB Modern Dans Topluluğu dansçıları ve Tuğçe Göncü’nün koreografisiyle sahne alıyor. Eser, 25 Nisan’da tekrar sanatseverlerle buluşacak.

MITOLOJİK EFSANENİN HİKAYESİ

Eserin konu aldığı efsane ise şöyle gelişiyor: “Antik Yunan mitolojisine göre Apollon, Eros’un oklarıyla vurularak Dafne’ye aşık olur. Ancak Dafne, Apollon’un aşkına karşılık vermiyor. Çünkü Dafne özgürlüğüne düşkün. Apollon ona yaklaşınca, son bir çıkış yolu arayan Dafne, tanrılara dua eder ve bir ağaç haline gelir. Apollon, aşkını ona olan sevgisiyle simgeliyor ve Dafne’nin ağaç formunu sonsuza dek sevgiyle hatırlayacağına karar veriyor.”