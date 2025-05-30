İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyunlar Sunuyor

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NUN YAZ PROGRAMI

İstanbul Devlet Tiyatrosu, yaz aylarında CSO Ada Ankara’da “Çarpışma”, “Kontrabas” ve “Rumuz Goncagül” adlı oyunları sahneye taşıyor. 3 ve 4 Haziran tarihlerinde “Çarpışma” oyunu, tarihî salon da saat 20.00’de saat seyircilere sunulacak. Oyun, toplumsal hesaplaşma, bireysel travmalar ve insanın içsel çatışmalarını ele alıyor.

KONTRABAS OYUNU SAHNEDE

Patrick Süskind’in yazdığı “Kontrabas”, bir devlet memuru olan kontrabasçının müzik, tarih, hiyerarşi, cinsellik ve toplum üzerine yaptığı sohbetlerin etrafında biçimleniyor. Bu tek kişilik oyun, 3 ve 4 Haziran’da, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da saat 20.30’da izleyiciyle buluşacak.

RUMUZ GONCAGÜL İLE GÜNLER ÇIĞIRDA

Oktay Arayıcı’nın kaleme aldığı “Rumuz Goncagül”, 1970’lerin sonunda değişen sosyal yapı ve ekonomik hayatın etkisiyle kimliğini, varlığını sorgulayan kadınların hikâyesini müzikli bir oyun ile anlatıyor. Bu eser, 14 Haziran’da saat 15.00 ve 20.00’de, CSO Ada Ana Salon’da sanatseverlerin karşısına çıkacak.