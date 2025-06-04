İstanbul Dijital Sanat Festivali 2023

İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ BAŞLIYOR

Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda Mezo tarafından 11-15 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, dijital sanatlar alanında önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak. “Bağlanıyor” (Connecting) temasıyla organize edilen festival, Türkiye’nin uluslararası düzeydeki ilk ve tek dijital sanat festivali olma özelliğine de sahip.

ETKİNLİKLER VE SERGİLER

Festivalde, dijital sanat alanında ulusal ve uluslararası 80 sanatçının eserleri sergilenecek. Ayrıca çocuklar ve gençler için atölyeler, tiyatro gösterileri, dijital şovlar, robot gösterimleri, paneller, görsel ve işitsel performanslar düzenlenecek. Festival direktörü Dr. Nabat Garakhanova, bu yıl 5. yılını kutladıklarını belirterek, “7 kıtadan 80 sanatçıyı ağırlayacağız. İstanbul’da dijital sanatın merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Kısa sürede dünyada tanınan bir marka haline geldik” ifadesini kullandı.

GENÇ YAŞLI HERKES İÇİN PROGRAM

Festivalin 5 gün boyunca süreceğini vurgulayan Garakhanova, “5 yaşından 85 yaşına kadar her ziyaretçimiz için farklı etkinlikler mevcut. Atölyeler ve masterclasslar yapıyoruz. Çocuklara sabahları interaktif dijital tiyatro, paneller ve gösteriler sunacağız. Sabah 11’den akşam 11’e kadar dolu bir programımız var” diye ekledi.

DİJİTAL SANATTA YENİ DÖNEM

Dijital sanatın yeni bir akım olduğunu belirten Garakhanova, “Geleneksel sanatların yanında yeni akımların ortaya çıkmaya başladığı bir süreçteyiz. Başladığı tarihler 1950’lere kadar dayanıyor. Biz IDAF olarak özümüzü, kültürün temelini koruyarak yeni anlatım yöntemleriyle bunu sunmak istiyoruz” dedi. Gelenekleri, kültürü ve medeniyeti koruyarak dijitale aktarmanın yollarını araştırdıklarını belirten Garakhanova, “Robotlarla bağlantılar kuruyor ve bu dijital festival aracılığıyla Türk kimliğimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

KURATÖRLER VE SPONSORLAR

Festivalin artistik direktörlüğünü Esra Özkan üstlenirken, küratörlüğünü Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan, Evgeniya Romanidi ve Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü Avind yapacak. Herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek festivalde, işitsel ve görsel performansların yanı sıra çeşitli paneller ve atölyeler de gerçekleştirilecek. Festivalin sponsorları arasında birçok kurum ve kuruluş yer alıyor.