İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde “Hafıza Anadolu” sergileniyor

İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ BAŞLIYOR

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde, Anadolu Ajansı’nın arşivinden oluşan “Hafıza Anadolu” isimli yapay zeka sanat eseri sanatseverlerle buluşuyor. AA’nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen festival, 4 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde eserlerini sergileyecek. Festivalde, Samed Karagöz’ün küratörlüğünde, AA’nın yüz milyonlarca fotoğrafından yola çıkarak üretilen “Hafıza Anadolu” isimli yapay zeka eseri de yer alacak.

PROJENİN GELİŞİMİ VE HEDEFİ

Ouchhh Studio’nun sanat yönetmeni ve yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı, eserin ortaya çıkış sürecini detaylandırdı. “Eser 11 milyon görsel üzerine kurulu” diyen Alıcı, Anadolu Ajansı ile bu projede çalışmanın, Türkiye’nin hafızasıyla bir sanatsal eser yaratma hayali olduğunu belirtti. “Bu davet üzerine çok heyecanlandık” açıklamasıyla projeye olan tutkularını ifade eden Alıcı, “Önce 200 bin görsel üzerinden bir demo gerçekleştirdik. Eser, 11 milyon görsel ile Türkiye tarihinin hafızasını bir esere dönüştürme fikri, bizi oldukça heyecanlandırdı.” dedi.

Alıcı, sadece eser üretmekle kalmayıp, yapay zeka kullanarak bir dil modeli geliştirme hedefinde olduklarını belirtti. Eserin hem veri yolculuğunu hem de çıktısını sergilediklerini belirten Alıcı, “Eğer veri bilimiyle ilgileniyorsanız, bu süreci ve algoritmaları şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz” diyerek projedeki veri sınıflandırma yöntemlerine dikkat çekti. Ayrıca, “11 milyon görsel arasında kaybolmamak adına, çeşitli yapay zeka sınıflandırma kodlarıyla verisetini konular ve renk uzaylarıyla gruplandırdık” diye ekledi.

DENeyimsel SANATIN DERİNLİĞİ

İzleyicilerin hafızanın içine dalış yapabildiğini ve bu yolculuğu soyut bir sanat diliyle deneyimleyebileceklerini aktaran Alıcı, “Son 15 senede 100’den fazla veri çeşidiyle çalıştık” ifadelerini kullandı. Projelerini çeşitli uluslararası müzelerde gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Kendi tarihimiz bambaşka bir yere sahip” dedi. 11 milyon görselin her gün 3-4 bin yeni görselle güncellendiğini belirten Alıcı, “Bu hatıraların fiziksel bir forma bürünmesi hayallerimizden biri.” dedi.

Alıcı, “Hafıza Anadolu” eserinin birkaç fazdan oluştuğunu belirtti. “İlk faz şu ana kadar mevcut olan hafızadan yaratılan hali” şeklinde açıkladığı bu süreç, izleyicilere diğer fazlar hakkında da bilgi verdi. “İkinci fazda, veri eklendikçe değişen bir heykel haline dönüşecektir” diyen Alıcı, bu kısmın Ankara’daki sergide görülebileceğini duyurdu. Eserin, verilerle birlikte sürekli evrildiğini ve değiştiğini de vurguladı.

OUCHHH STÜDYO HAKKINDA

2011 yılında İstanbul’da kurulan Ouchhh Stüdyo, Los Angeles, Viyana, Barselona, Paris, Londra ve Berlin’de ortaklıklarıyla dikkat çekiyor. Çok disiplinli bir yaratıcı merkez olarak kendilerini tanımlayan Ouchhh ekibi, etkileşimli yeni medya platformları, veri sanatı, yapay zeka ve kinetik kamusal sanatlar üzerine odaklanıyor.