İstanbul Dijital Sanat Festivali Yapılacak

İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ HAZİRAN’DA DÜZENLENİYOR

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen festival, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu önemli bir etkinlik olarak dijital sanatlar alanında yurt içinden ve dışından tanınmış sanatçıları sanatseverlerle bir araya getirecek. Paris’te yapılan ön gösterimiyle dikkat çeken IDAF, Türkiye’nin uluslararası düzeyde düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali olma özelliği taşıyor. Festival, “Connecting” (Bağlanıyor) teması etrafında şekillenecek.

80 SANATÇI ESERLERİNİ SERGİLEYECEK

Festival süresince, dijital sanat alanında ulusal ve uluslararası 80 sanatçının eserleri sergilenecek. Bunun yanı sıra, çocuk ve genlik atölyeleri, tiyatrolar, dijital şovlar, robot gösterileri, paneller, görsel ve işitsel performanslar gibi farklı etkinlikler düzenlenecek. Festivalin artistik direktörlüğünü Esra Özkan üstleniyor, küratörlük görevini ise Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan, Evgeniya Romanidi ve Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü Avind gerçekleştiriyor.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER VE ATÖLYELER

Herkese açık ve ücretsiz olan bu etkinlikte, işitsel ve görsel performansların yanı sıra masterclasslar, tiyatrolar, paneller ve çeşitli atölye çalışmaları da yapılacak. Festivalin sponsorları arasında Turkish Airlines, Boğaziçi Üniversitesi, Trendyol, Vestel ve birçok farklı kuruluş yer alıyor. Bu sponsorlar ile etkinliğin zengin içeriği, dijital sanatlarla ilgilenen herkese hitap edecek şekilde planlanmış durumda.