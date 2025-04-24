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İstanbul, Doğanın Sert Yüzüyle Karşılaştı

İSTANBUL DOĞANIN ŞİDDETİYLE YÜZLEŞİYOR

İstanbul, bir kez daha doğanın sert yüzüyle karşı karşıya geliyor. 3.9 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Silivri açıklarında meydana gelen 6.2’lik sarsıntı, şehri adeta sarsıyor. Bu korkutucu olaylar sonrası, ünlü isimler yaşadıkları paniği sosyal medya platformları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

ÖZCAN DENİZ ÇADIRDA GECE GEÇİRDİ

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İranlı moda tasarımcısı eşi Samar Dadgar ile birlikte aldıkları önlemle dikkat çekiyor. Çift, İstanbul’daki lüks villalarının bahçesine çadır kurarak geceyi dışarıda geçirmeyi tercih ediyor. Samar Dadgar’ın Instagram hesabında paylaşılan hikâyede, bahçeye kurulan büyük bir kamp çadırı, içeriye serilen halılar ve mum ışıkları dikkat çekiyor. Dadgar, paylaşımına “Bahçede çadırda uyumak” notunu ekliyor.

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MSB, 5 PKK’lı Teröristin Teslim Olduğunu Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist ile mağarada yakalanan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Toplamda 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Anma Görevi Vurgusu Yaptı

Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl anmasında, geçmişten alınan derslerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

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