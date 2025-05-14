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İstanbul Dolar 38,7840 Lira, Avro 43,4280 Lira

DOLAR VE AVRODAKİ FİYAT DEĞİŞİMİ

İstanbul serbest piyasasında dolar, 38,7840 liradan işlem görüyor. Dolar, serbest piyasada 38,7820 liradan alınırken, satış fiyatı 38,7840 lira olarak belirleniyor. Avro için ise durum biraz farklı. Avro, 43,4280 liradan güne başlamış olup, 43,4260 liradan alınıyor.

DÜNÜN FİYAT RAFAKLIĞI

Dünkü verilere bakıldığında, doların satış fiyatı 38,7710 lira olarak kaydedilmişti. Avronun satış fiyatı ise 43,2380 lira olarak belirlendi. Bu rakamlar, güncel fiyatlarla karşılaştırıldığında, genel bir yükseliş trendini gösteriyor.

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