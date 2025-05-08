İstanbul Dönüşümü İçin Birlikte Hareket Edelim

BAKAN MURAT KURUM’DAN İSTANBUL’UN DÖNÜŞÜMÜNE DAİR AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği’nde gerçekleştirilen “Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı”nda önemli ifadeler kullandı. İstanbul’un dönüşümü konusunda devletin tüm gücüyle sahada olduğunu ileten Kurum, tüm belediyeleri bu süreci desteklemeye davet etti.

İSTANBUL, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ ÜZERİNDE ETKİYE SAHİP

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanları katıldı. Bakan Kurum, İstanbul’un Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “İstanbul’un geleceğiyle Türkiye’nin geleceği doğru orantılıdır. İstanbul güçlenirse Türkiye güçlenir; aksi bir durumda ise Türkiye geri dönüşü olmayan zararlar görür” dedi. Konuşmasında İstanbul’un deprem gerçeğine hazırlıklı olması gerektiğini belirten Kurum, “Evet, İstanbul’da bir deprem bekleniyor! Ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine, Özlenen İstanbul Dönüşümüyle cevap vermek durumundayız.”

MEVCUT YAPI STOKU VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

İstanbul’daki mevcut yapı stoğuna dair veriler aktaran Kurum, şehirde 8 milyon 70 bin ev ve iş yeri bulunduğunu, bunlardan 3 milyon 393 bininin 2000 yılı ve öncesinde inşa edildiğini ifade etti. “Bugün İstanbul’un yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumda. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var” dedi. 2012 yılından bu yana İstanbul’da 923 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını dile getiren Kurum, 208 bin 915 konut ve iş yerinin dönüşüm sürecinin devam ettiğini aktardı. “İstanbul’a şu ana kadar kentsel dönüşüm, sosyal konut ve ‘Yarısı Bizden’ kampanyaları kapsamında 450 milyar lira yatırım yaptık” şeklinde konuştu. “Yarısı Bizden” kampanyasında destek miktarlarının artırıldığını ve şu an 62 bin konutta dönüşüm sürecinin başladığını vurguladı. 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 452 bin yapının incelendiğini, bunların 61 bininin az hasarlı olduğunu ve bu yapıların kampanyaya dahil edildiğini belirtti.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Kentsel dönüşüm sürecinde belediyelere yönelik uyarılarda bulunan Kurum, “Deprem siyasetin üzerinde bir meseledir. Bu konu ideolojik kavgaların, polemiklerin malzemesi yapılamaz” dedi. “Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz.” İstanbul’un dönüşümünde herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Kurum, “Bu mesele sadece iktidarın ya da belediyelerin değil; siyaset, STK’lar, medya, akademi ve 16 milyon İstanbullunun el ele vermesi gereken bir mücadeledir” ifadelerini kullandı. Son olarak, belediye başkanlarına iş birliği çağrısı yapan Kurum, “İstanbul’un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz, 7 gün 24 saat telefonum da, bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır. Bizi arayın, gelin, birlikte bu mücadeleyi verelim” diyerek açıklamalarını tamamladı.