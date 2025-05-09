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İstanbul E-5’te Trafiği Tehdit Etti

İSTANBUL’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİRDİ

E-5 Karayolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan kişiler, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı. Bu sırada araçta yüksek sesle bölücü terör örgütünün marşları dinleniyordu. Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy bölgesinde gerçekleşti.

TEHLİKELİ YOLCULUK VE CANLI YAYIN

Uzun süre boyunca makas atarak ilerleyen araç, diğer sürücüler için ciddi bir risk oluşturdu. Hızla yol alan sürücü ve arkadaşları, bu tehlikeli yolculuklarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi. Yayın sırasında araç içinden çalınan bölücü terör örgütüne ait marşlar dikkat çekti.

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