İstanbul Ekipleri Yüksek Sesli Müzik Denetimi

DENETİMİN GEREKEN NEDENLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da park içerisinde modifiye araçlarla yüksek sesle müzik yayını yaparak çevreyi rahatsız eden kişilere yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sırasında 32 araç sahibine toplam 138 bin 134 TL ceza kesildi. Ayrıca, 18 araç trafikten men edildi.

VATANDAŞLARDAN GELEN İHBARLAR

Avcılar sahilinde bulunan parkta, ses sistemleriyle donatılmış modifiye araçlar aracılığıyla yüksek sesle müzik yayını yapan şahıslar, çevre sakinlerine zorluk yaşatmaya başladı. Vatandaşların yaptığı şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili bir inceleme başlattı ve geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 32 araç sahibi yakalandı.

HİLALİKLER VE CEZA UYGULAMALARI

Yapılan denetimlerde, sürücülere “Araçların teknik şartlara uygun olması zorunluluğu”, “Araçlara izinsiz işaret, yazı, reklam, ışıklı veya sesli donanım eklenmesi” ve “Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımında belirli şartlara uyulması” gibi kurallar başta olmak üzere toplam 89 farklı ihlal sebebiyle ceza kesildi. Kesilen ceza miktarı, 138 bin 134 TL’yi buldu. Aynı zamanda 18 araç da trafikten men edildi.