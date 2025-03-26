İstanbul Elektrik Kesinti Detayları Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

BEDAŞ’ın güncel açıklamasına göre, 27 Mart’ta İstanbul’un farklı ilçelerinde belirli süreler boyunca elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu kesintiler, bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle gündeme geliyor. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik kesileceğini ve bu kesintilerin hangi zaman diliminde olacağını haberimizde bulabilirsiniz.

BÜYÜK KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMALARI

2025-03-27 tarihleri 09:00 – 15:00 saatleri arasında yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul Başakşehir ilçesinde Ziya Gökalp Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak. Bu süreçte iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilerek kapsamlı bir TM bakımı gerçekleştirilecek. Ayrıca, aynı tarih aralığı içerisinde yine Başakşehir ilçesinde Merkez-Ziya Gökalp Mahallesi’nde de benzer bir kesinti uygulanacak.

KESİNTİLERE SEBEP OLAN ÇALIŞMALAR

Bağcılar ilçesinde de 27 Mart’ta 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, bakım çalışmaları ve havai hat bakımı gibi nedenlerden dolayı meydana gelecek. Etkilenen bölgeler arasında Demirkapı ve Mahmutbey mahallelerine bağlı cadde ve sokaklar bulunuyor.

YATIRIM VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Aynı tarihte Bağcılar’da yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle de elektrik kesintileri olacak. 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Mahmutbey ve Fatih mahallelerinde çeşitli cadde ve sokaklarda elektrik kesintisine gidilecek. Bu süre zarfında iş güvenliği göz önünde bulundurulacak.

ARNAVUTKÖY’DE DE KESİNTİLER VAR

Arnavutköy ilçesinde 27 Mart’ta saat 10:00 ile 12:00 arasında da elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İlgili mahallelerin sokaklarında iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi gerçekleşecek. Ayrıca, 10:00 – 15:00 saatleri arasında önleyici bakım sebebiyle başka bölgelere de kesintiler uygulanacak.