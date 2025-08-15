İstanbul Elektrik Kesintileri 16 Ağustos’ta

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

İstanbul’da elektrik kesintisi durumu, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan duyuruya göre, 16 Ağustos’ta İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri olacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik yok, elektrik kesintileri ne zaman sona erecek? İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri ile ilgili bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

KESİNTİ NEDENLERİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

BEDAŞ, İstanbul’daki elektrik kesintileri için arıza ve kesinti listesi yayımladı. Yapılan açıklamada, “İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” ifadeleri yer alıyor. 16 Ağustos 2025 tarihinde aşağıdaki sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek:

– 08:00 – 13:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Merkez 100. Yıl Mahallesi 2238. sokak ve Esenler ilçesi Merkez Davutpaşa Mahallesi 58. sokakta, Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle kesinti yaşanacak.

– 09:00 – 17:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Merkez Bağlar Mahallesi 33., 34., 35. ve 49. sokaklarında, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

– 09:00 – 17:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Merkez Barbaros Mahallesi 173., 175., 176., 177. ve Mahmutbey sokaklarında, yine yatırım ve ekonomik ömür nedeni ile yenileme çalışmaları sebebiyle kesinti söz konusu olacak.

– 09:00 – 17:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Merkez Barbaros Mahallesi 163. ve 164. sokaklarında, aynı nedenle elektrik kesintisi yapılacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinde aşağıdaki sürelerde bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri olacak:

– 00:00 – 06:00 saatleri arasında Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi’nde bakım çalışması gerçekleştirilecek.

– 10:00 – 14:00 saatleri arasında Bahçelievler ilçesi Merkez Soğanlı Mahallesi Hülya, Karaca ve Çavuşpaşa sokaklarında, Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak.

– 16 Ağustos 2025’te ise saat 07:00 – 11:00 arasında Bahçelievler ilçesi Merkez Bahçelievler Mahallesi Gülter Hanım, Talatpaşa ve Yonca 3 sokaklarında da elektrik kesintisi yapılacağı bildiriliyor.

İlgili kesintilere dair detaylı bilgi almak isteyenler için BEDAŞ’ın resmi kaynaklarına başvurması öneriliyor.