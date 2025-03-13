İstanbul Elektrik Kesintileri BEDAŞ Bildirisiyle Takip Ediliyor

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ 14 MART’TA UYGULANACAK

İstanbul’da elektrik kesintileri 14 Mart günü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre belirlenen saat dilimlerinde gerçekleşecek. Hangi ilçelerde, hangi saatlerde elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde gerçekleşecek elektrik kesintileri için BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti listesi yayınlandı.

BAYRAMPAŞA İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

14 Mart 2025 tarihinde Bayrampaşa ilçesinin Merkez-Terazidere mahallesinde yer alan Aydın, Davutpaşa, Çiftehavuzlar, Güneş, Hamdi Bey, Karasu, Manastır, Sinan, Yeşil Çayır ve Şehit Cengiz Topel sokaklarında, 04:00 – 06:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. 11:00 – 12:30 saatleri arasında ise aynı ilçenin Merkez-Muratpaşa mahallesinde bulunan Ata, Beyaz Gül, Farabi, Kamil, Serin ve İnan sokaklarında abone/şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak. Ek olarak, 13:30 – 15:00 saatleri arasında yine Bayrampaşa’da, Merkez-Kartaltepe mahallesinde elektrik kesintileri gerçekleşecek.

ESENYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Esenyurt ilçesinde, 14 Mart 2025 tarihinden 09:00 – 15:00 saatleri arasında kapsamlı hava hat bakım çalışması yapılacak ve bu süre zarfında Bağlarçeşme mahallesindeki belirli sokaklarda elektrik kesilecektir. Ayrıca, Süleymaniye mahallesinde de 09:00 – 11:00 saatlerinde bakım çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintileri yaşanacak. Esenyurt ilçesinde, 11:00 – 13:00 saatleri arasında Ardıçlı mahallesinin Ispartakule ve Süleymaniye mahallelerinde de bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintileri uygulanacak.

KAĞITHANE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Kağıthane ilçesinde ise 14 Mart 2025 tarihinde, farklı sokaklarda bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. 09:00 – 15:00 saatlerinde Merkez-Harmantepe mahallesinde ve Merkez-Merkez mahallesinde belirli bölgeler bakım çalışması dolayısıyla elektrik kesintisi yaşayacak. Ayrıca, 09:00 – 15:00 saatleri arasında yapılacak önleyici bakım çalışmaları nedeniyle Merkez-Merkez mahallesindeki Bahtiyar, Belgün, Limon gibi sokaklarda da elektrik kesintileri gerçekleşecek.

İstanbul’daki elektrik kesintileri ile ilgili gelişmeler, BEDAŞ’ın resmi kanallarından takip edilebilir.