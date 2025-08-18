İstanbul Elektrik Kesintileri BEDAŞ’dan Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İstanbul’daki elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilerle ortaya çıkıyor. 19 Ağustos tarihinde farklı ilçelerde, çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği konusunda detaylar haberimizde yer alıyor. BEDAŞ, elektrik arıza ve kesinti listesini yayımladı.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

19/08/2025 tarihinde saat 00:30’dan 06:30’a kadar İstanbul Arnavutköy ilçesi, Ömerli Mahallesi’nde Hadımköy ve Kazan sokaklarında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesintinin nedeni, İş Sağlığı ve Güvenliğini gözeterek gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları. Aynı saatler arasında yine Arnavutköy ilçesinin Hadımköy Mahallesi’nde Abidülezelpasa, Derin Yol ve Nevruz sokaklarında da benzer bir kesinti meydana gelecek.

Günün ilerleyen saatlerinde, 09:00 ile 16:00 arasında, Arnavutköy ilçesinin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde çok sayıda sokakta elektrik kesintisi olacak. “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle Uzman ekipler, elektrik hatlarını kontrol ediyor.

AVCILAR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Arnavutköy’deki kesintilerin yanı sıra, 19/08/2025 tarihinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında İstanbul Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi’nde ve Ambarlı Mahallesi’nde “Önleyici Bakım” çalışmaları yapılacak. Bu süre zarfında, İş Sağlığı ve Güvenliğinin göz önünde bulundurulması için elektrik kesintisi gerçekleştirilmesi kaçınılmaz.

Aynı gün, 09:00 ile 17:00 arasında yine Avcılar ilçesinde Gümişpala Mahallesi’nde “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” dolayısıyla çeşitli sokaklarda elektrik kesintileri öngörülüyor. Bu çalışmalar, gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli bir konu olarak planlanan bakım ve yenileme faaliyetlerini kapsıyor.