İstanbul Elektrik Kesintileri: BEDAŞ’dan Güncel Liste

ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMALARI

Fatih’teki elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın sağladığı bilgiyle araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yaptığı duyuruya göre 15 Mart tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektriğin kesileceği ve ne zaman geri geleceği konusunda detaylar şöyle…

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER

15 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, bakım çalışması ve önleyici bakım amacıyla elektrik kesintisi yapılacak. Etkilenen bölgeler arasında İstanbul Fatih ilçesinin Merkez-Beyazıt mahallesinde Akikçiler, Altıncılar, Aynacılar, Ağa, Kalcılar, Kalpakçılarbaşı, Muhafazacılar, Uncuoğlu, Varakçı, Çarşıkapı Nur-u Osmaniye, Çuhacı Hani sokakları bulunmaktadır. Ayrıca Molla Fenari mahallesindeki Beziciler, Kılıçcılar, Küçükyıldız Hani, Mahmutpaşa Mahkemesi, Vezirhanı, ve diğer sokaklar da etkilenecek.

YATIRIM VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KESİNTİLER

Aynı gün, yani 15 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında sürdürülecek bir diğer kesinti ise yatırım ve dönüşüm çalışması maliyetleri nedeniyle gerçekleşecek. Bu durum dolayısıyla İstanbul’un Fatih ilçesinde Merkez-Alemdağ mahallesinde Bab-ı Ali, Divanyolu, Hoca Rüstem, Hoca Rüstem Mektebi, Himaye-i Etfal, Çatalçeşme sokakları da etkilenen bölgeler arasında bulunuyor.