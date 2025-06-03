İstanbul Elektrik Kesintileri BEDAŞ Duyurdu

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR DETAYLAR

İstanbul’daki elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklama ile duyuruldu. 4 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor. BEDAŞ, elektrik arıza ve kesinti listesini yayımladı.

KESİNTİ TARİHLERİ VE NEDENLERİ

4 Haziran 2025 tarihinde süresi 00:00 ile 06:00 arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul Arnavutköy ilçesinin Merkez-Atatürk mahallesi Pala Sokak, Bolluca mahallesi İsmet İnönü Sokak ve Boğazköy İstiklal mahallesi Büşra, Erciyes ve İsmet İnönü sokaklarında kesinti yapılacak.

Aynı gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında aynı ilçede, Ömerli mahallesi sokaklarında “Deplase Çalışması” ve “Yeni Kablo Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintileri olabiliyor.

İSTANBUL BAĞCILAR VE BAHÇELİEVLER İLÇELERİNE ETKİSİ

Aynı tarihlerde Bağcılar ilçesi Merkez-Bağlar mahallesi Mimar Sinan Sokak ve 15 Temmuz mahallesi gibi bölgelerde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” ile “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” nedeniyle de elektrik kesintisi uygulanacak. Bahçelievler ilçesinde ise, Harekât Ordusu Sokak ve Kocasinan Merkez mahallesinde, “Abone/Şube Bağlantısı” gereği elektrik kesintileri meydana gelecek.

Bu kesintiler, “İş Sağlığı ve Güvenliği” önlemleri gözetilerek gerçekleştirileceği belirtiliyor. İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları, bölge sakinleri tarafından yakından takip ediliyor.