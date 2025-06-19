Haberler

İstanbul Elektrik Kesintileri BEDAŞ Duyurdu

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgiye göre 19 Haziran tarihinden itibaren bazı ilçelerde farklı sürelerle yaşanacak. BEDAŞ, bu konudaki detayları ve kesinti saatlerini açıkladı.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

19 Haziran’da İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Tahtakale mahallesinin çeşitli sokaklarında, 00:00 ile 08:00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” ifadesiyle bu durum belirtildi.

DİĞER İLÇELERDE DE KESİNTİLER YAŞANACAK

Aynı gün, Avcılar ilçesinde, Firuzköy mahallesinin Alcan, Hasan Önel, Kocadere ve Pehlivan sokaklarında 09:00 ile 17:00 saatleri arasında havai hat bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bununla birlikte, Bağcılar ilçesinde de Kazım Karabekir mahallesi ve Yenimahalle mahallesi, yine aynı saat diliminde elektrik kesintisi yaşayacak. Bu kesintilerin sebebi ise “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” olarak belirtiliyor.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamalara göre, İstanbul’daki kesintilerin detayları ve etkilenen bölgeler sürekli güncelleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, İran Ve İsrail Çıkarlarını Güvence Altına Almanın Yollarını Bulmalıyız

Vladimir Putin, İran-İsrail çatışması hakkında, düşmanlıkları sona erdirmenin ve her iki tarafın çıkarlarını korumanın önemini vurguladı.
Haberler

İsrail, İran Füzeleri Nedeniyle Uyarıyor

İsrail ordusu, İran'dan gelen füze saldırıları sonrası sirenlerin çaldığını duyurdu. Hava Kuvvetleri, İran'daki 20’den fazla askeri hedefi etkisiz hale getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.