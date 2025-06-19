İstanbul Elektrik Kesintileri BEDAŞ Duyurdu

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgiye göre 19 Haziran tarihinden itibaren bazı ilçelerde farklı sürelerle yaşanacak. BEDAŞ, bu konudaki detayları ve kesinti saatlerini açıkladı.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

19 Haziran’da İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Tahtakale mahallesinin çeşitli sokaklarında, 00:00 ile 08:00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” ifadesiyle bu durum belirtildi.

DİĞER İLÇELERDE DE KESİNTİLER YAŞANACAK

Aynı gün, Avcılar ilçesinde, Firuzköy mahallesinin Alcan, Hasan Önel, Kocadere ve Pehlivan sokaklarında 09:00 ile 17:00 saatleri arasında havai hat bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bununla birlikte, Bağcılar ilçesinde de Kazım Karabekir mahallesi ve Yenimahalle mahallesi, yine aynı saat diliminde elektrik kesintisi yaşayacak. Bu kesintilerin sebebi ise “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” olarak belirtiliyor.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamalara göre, İstanbul’daki kesintilerin detayları ve etkilenen bölgeler sürekli güncelleniyor.