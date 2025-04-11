İstanbul Elektrik Kesintileri BEDAŞ’ın Listesine Göre

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesinti listesi ile sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen açıklamalar, 12 Nisan tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını belirtiyor. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği hakkında da bilgiler veriliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ ZAMANLAMALARI VE NEDENLERİ

BEDAŞ, İstanbul’daki elektrik kesintileri için arıza ve kesinti listesini yayımladı. 12 Nisan 2025 günü saat 09:00 ile 13:00 arasında Bahçelievler ilçesinin Cumhuriyet mahallesindeki Aktepe, Arslan, Damla 1, Kaplan, Karağaalçılı, Kuyulu, Meltem, Metin, Ormantepe, Otağ, Yılmaz 2, Zafer 3, Çelik Hançer 7, 8 ve 9, İlbay ve Şafak 1 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, “Abone/Şube Bağlantısı” sebebi ile gerçekleşecek.

Esenyurt ilçesinde ise, bakım çalışması sebebiyle saat 00:00 ile 02:00 arasında Koza mahallesindeki 1674. ve 1676. sokaklar ile Orhan Gazi mahallesindeki 1672. ve 1673. sokaklarda elektrik yapılamayacak. Bakım çalışmaları kapsamında saat 02:00 ile 04:00 arasında yine Esenyurt’ta Sanayi mahallesinde sokaklarda elektrik kesilecek. Son olarak, saat 04:00 ile 08:00 arasında Orhan Gazi mahallesinde 1656’dan 1673’e kadar olan sokaklarda kesinti uygulanacak. Bu kesintilerin tümü, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri gözetilerek gerçekleştiriliyor.