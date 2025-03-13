İstanbul Elektrik Kesintileri: BEDAŞ Listesi Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ UYGULAMASI

İstanbul’da elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın duyurusu ile kullanıcıların bilgisine sunuluyor. 14 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, İstanbul’da hangi ilçelerin etkileneceğini ve elektriklerin ne zaman geri geleceğini detaylandırdı.

BAĞLARÇEŞME MAHALLESİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

14 Mart 2025 tarihinde 04:00 – 06:30 saatleri arasında, İstanbul Bayrampaşa ilçesi Merkez-Terazidere mahallesi ile çevre bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu süre zarfında “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” ifadesiyle süreç bilgilendiriliyor.

MUHTELİF MAHALLELERDE ABONE BAĞLANTILARI

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki Merkez-Muratpaşa mahallesinde ise 14 Mart’ta 11:00 – 12:30 saatleri arasında abone/şube bağlantısı yapılacak. Yine aynı gün 13:30 – 15:00 saatleri arasında, Merkez-Kartaltepe mahallesinde benzer bir işlem gerçekleştirilecek.

ESENYURT’TA BAKIM ÇALIŞMALARI

Esenyurt ilçesi, bakım çalışmaları için 14 Mart’ta 09:00 – 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşayacak. Bu çalışmalar, Merkez-Bağlarçeşme ve Merkez-Süleymaniye gibi mahallelerde etkili olacak. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” bilgisi ile çalışmaların güvenli bir şekilde ilerleyeceği vurgulanıyor.

KAĞITHANE İLÇESİNDEKİ ETKİLENİMLER

Kağıthane ilçesi, 14 Mart 09:00 – 15:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerinde elektrik kesintisi yaşayacak. Çalışmaların kapsamlı TM bakımı sebebiyle gerçekleştirileceği belirtiliyor. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” açıklaması ile kullanıcıların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

Bu durum, kullanıcıların planlarını yapabilmeleri için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.