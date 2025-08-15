İstanbul Elektrik Kesintileri Bilgisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri konusu, BEDAŞ elektrik kesinti listesi ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos’ta İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yapılacak. Peki, İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri hakkında bilgiler.

BAĞCILAR İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ, 16 Ağustos 2025 tarihinde Bağcılar ilçesinde bazı kesintilerin olacağını bildirmiştir. Kesintilerin nedeni “Abone/Şube Bağlantısı” olarak belirtilmektedir. 16 Ağustos 2025 tarihinde 08:00 ile 13:00 saatleri arasında İstanbul Bağcılar, Merkez-100. Yıl Mahallesi’nde yer alan 2238. sokak ile Esenler ilçesindeki Merkez-Davutpaşa Mahallesi’nde 58. sokakta elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca, aynı gün 09:00’dan 17:00’ye kadar sürecek başka bir kesinti daha gerçekleşecek. Bu kesinti, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle yapılacak olup, Bağcılar Merkez-Bağlar Mahallesi’ndeki 33., 34., 35. ve 49. sokaklarda elektrik kesintisi gözlemlenecek.

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE PERŞEMBE GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bahçelievler ilçesinde de elektrik kesintileri yaşanacak. 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle, 00:00 ile 06:00 saatleri arasında Bahçelievler-Yenibosna Merkez Mahallesi’nde elektrik kesintisi olabilir. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinde 10:00 ile 14:00 saatleri arasında Bahçelievler Merkez-Soğanlı Mahallesi’nde de elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor.

16 Ağustos 2025’te ise, 07:00 ile 11:00 arasında Bahçelievler Merkez-Bahçelievler Mahallesi’nde, Gülter Hanım, Talatpaşa ve Yonca 3 sokaklarda elektrik kesintisi gerçekleşecek. Tüm bu kesintiler, iş sağlığı ve güvenliğinin gözetildiği bakım ve bağlantı çalışmaları sebebiyle uygulamaya konuluyor.