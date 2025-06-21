İstanbul Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri, AYEDAŞ tarafından duyurulan liste ile araştırılıyor. 21 Haziran günü İstanbul’un birçok ilçesinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde olduğu ve elektriklerin ne zaman geleceği, güncel elektrik kesintileri haberimizde yer alıyor.

KADIKÖY’DE ARIZALAR VE KESİNTİLER

Kadıköy bölgesinde, Rasimpasa ve Akifbey Sokak üzerinde bir arıza durumu bulunuyor. En kısa sürede enerji hizmetinin tekrar sağlanması hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve verilerde değişiklik olabiliyor. Kesinti nedeni ise şebeke arızası.

OSMANAĞA VE CUMHURİYET MAHALLELERİNDEN HABERLER

Osmanaga ve Cumhuriyet mahallelerinin Söğütlüçeşme ve Kent Sokak bölgelerinde de benzer şekilde doğrudan arıza durumu mevcut. Hızlı bir şekilde enerji sağlanması için çalışmalar sürmekte. Bu kesintilerin nedeni de yine şebeke arızasına dayanıyor.

SOĞANLIK YENİ MAHALLESİNDEKİ KESİNTİLER

Soğanlık Yeni bölgesinde Milli Şair ve Halide Edip Adıvar Sokaklarda da arızalar bulunuyor. Bu sokaklarda da enerji hizmeti en kısa sürede sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve bu kesintilerin nedeni de şebeke arızası olarak belirtiliyor.

ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİNDEKİ DURUM

Çavuşoğlu Mahallesi’nde Ardıç ve Neptün Sokaklar üzerinde arızalar mevcut. Burada da en kısa sürede enerji verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları devam etmekte ve kesinti nedeninin yine şebeke arızası olduğu ifade ediliyor.