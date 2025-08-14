İstanbul Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

İstanbul’da, BEDAŞ’tan gelen bilgilere göre 15 Ağustos günü çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kesintilerin saatleri ve etkilediği mahalleler belli oldu. “İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak” ifadeleriyle duyurulan kesintilerin detayları ise aşağıda sıralandı.

AVCILAR İLÇESİNDE YAPILACAK KESİNTİLER

15/08/2025 tarihlerinde, İstanbul Avcılar ilçesinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle belirli mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak. Kesintilerin saatleri 09:00 ile 12:00 arasında olacak. Özellikle “Üniversite Mahallesi” ve “Bağlar İçi Sokak” bölgeleri bu durumdan etkilenecek. Ayrıca, “Yeşilkent Mahallesi”nde yer alan bazı sokaklarda da 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kesintiler görülecek.

BAĞCILAR İLÇESİNDE PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Aynı tarihte Bağcılar ilçesinde, “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” ve “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebepleriyle elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Bu kesintiler 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. “Barbaros Mahallesi” ve “15 Temmuz Mahallesi”ndeki belirli sokaklar da bu süreçten olumsuz etkilenecek.

GENEL BAKIM ÇALIŞMALARI

Bedava kesintileri, “İş Sağlığı ve Güvenliğini” gözeterek yapılan “Bakım Çalışması” gibi durumlar sebebiyle de oluşacak. İstanbul’un çeşitli yerlerinde “Önleyici Bakım” projeleri kapsamında bazı bölgelerde elektrikler belli süreler için kesilecek.

Sonuç olarak, İstanbul’da 15 Ağustos tarihinde pek çok mahallede gerçekleşecek olan elektrik kesintileri hakkında BEDAŞ’ın yaptığı duyurular, şehirdeki kullanıcıların planlarını oluşturmalarında yardımcı olacaktır.