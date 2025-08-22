İstanbul Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

İSTANBUL’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALARA DİKKAT

İstanbul’da elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından sağlanan bilgilerle araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) duyurusuna göre, 23 Ağustos’ta İstanbul’un değişik ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği konuları, güncel elektrik kesinti haberlerinde merakla takip ediliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

BEDAŞ, elektrik kesintilerine ilişkin arıza ve kesinti listelerini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda bazı kesinti bilgileri:

– 2025-08-25 08:00:00 – 16:00:00 arası Beylikdüzü ilçesinin Merkez-Yakupolu Mahallesi’ndeki Akik ve Kristal sokaklarında, “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

– 2025-08-25 09:00:00 – 17:00:00 arasında Büyükçekmece ilçesinin Merkez-Celaliye Mahallesi’nde, “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle bir dizi sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

– 2025-08-20 23:30:00 – 04:00:00 saatleri arasında Fatih ilçesinin Mimar Kemalettin Mahallesi’nde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

– 2025-08-24 10:00:00 – 18:00:00 saatleri arasında da Fatih ilçesinin Merkez-Taya Hatun Mahallesi’ndeki Mahmutpaşa Yokuşu sokaklarında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi olabiliyor.