İstanbul Elektrik Kesintileri İçin BEDAŞ Açıklama Yaptı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 09 Mayıs tarihinde, farklı ilçelerde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularının yanıtları, güncel kesinti haberlerinde detaylı olarak yer alıyor.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

BEDAŞ, 9 Mayıs 2025 tarihi için elektrik kesintisine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. İlk olarak, İstanbul Avcılar ilçesinde gerçekleşecek kesinti, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle yaşanacak. Etkilenen mahalleler arasında Denizköşkler, Ahmet Kaya, Aslı, Derya, Dündar ve E-5 Yanyol gibi birçok cadde bulunuyor. Ayrıca, aynı tarihte Avcılar’ın Tahtakale mahallesinde de benzer bir kesinti yaşanacak ve bu kesinti 09:00 ile 13:00 saatleri arasında sürecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Diğer yandan, İstanbul Bağcılar ilçesinde de 9 Mayıs tarihinde yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri söz konusu olacak. “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” adı altında düzenlenecek işlemler, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında farklı mahallelerde uygulanacak. Bu kapsamda Göztepe, Kemalpaşa ve Fatih mahallelerinde, belirlenen caddelerde elektriğin kesileceği bildiriliyor.

İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair güncel bilgiler ve detaylar, BEDAŞ’ın resmi açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Elektrik kesintilerinin süresi ve etkilediği bölgeler hakkında bilgilendirmeler sürekli olarak güncellenmektedir.