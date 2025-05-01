İstanbul Elektrik Kesintisi, 2 Mayıs

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

İstanbul’da, BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Mayıs günü bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olacağı ve saati ile ilgili detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz. Yapılan listeler, İstanbul’da meydana gelecek kesintiler hakkında bilgi vermektedir.

BAĞCILAR İLÇESİNDE KESİNTİLER

02/05/2025 tarihinde, 09:00 – 12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması nedeniyle İstanbul Bağcılar ilçesi Sancaktepe mahallesi bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak. Benzer şekilde, 09:00 – 17:00 saatleri arasında aynı ilçede Mahmutbey mahallesinin 2413. sokaklarında da önleyici bakım için elektrik kesilmesi planlanıyor. Ayrıca, Fevzi Çakmak mahallesinin belirli sokakları da 09:00 – 13:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı sebebiyle etkilenecek.

AVCILAR VE BAKIRKÖY İLÇELERİNDE DURUM

Avcılar ilçesinde de 02 Mayıs tarihine denk gelen bakım çalışmaları var. 09:00 – 17:00 saatlerinde Yeşilkent mahallesinin birkaç sokağı bakım çalışmasından etkilenecek. Aynı gün, merkezdeki Mustafa Kemalpaşa mahallesinde de elektrik kesintileri söz konusu. Bakırköy ilçesinde ise Yeşilköy mahallesinin bazı bölgelerinde de aynı tarihte elektrik kesintisi yapılacak.

GENEL BİLGİLER VE ÖNEMLİ NOTLAR

Bu kesintilerin nedenleri arasında bakım, önleyici bakım çalışmaları ve abone/şube bağlantıları yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak bu çalışmalar yapılmaktadır. Tüm vatandaşların duyurulan saatlerde ilgili bölgelerde elektrik kesintilerine hazırlıklı olmaları gerekiyor.