İstanbul Elektrik Kesintisi 2 Nisan’da Planlandı

BEDAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul’daki elektrik kesintileri konusunda araştırmalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), 2 Nisan günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar, “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman gelecek?” sorularının yanıtını arıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

BEDAŞ, İstanbul’daki güncel elektrik arıza ve kesinti listesini paylaştı. 2 Nisan 2025 tarihinde 10:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak olan kesintinin nedeni, bakım çalışması olarak belirtildi. Bu durumdan etkilenecek bölgeler ise şunlar: Büyükçekmece ilçe merkezinin Bahçelievler mahallesinde Tulumbdere ve Yaylı sokakları ile Kumburgaz mahallesinde Cumhuriyet, Durak, Güfte, Müzik, Milliyet, Sanat sokakları; Yeni Mahalle mahallesinde ise Ahenk, Cumhuriyet, Leylak, Mizrak, Mihrican sokakları bulunuyor. Kesintinin amacı İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun olarak önleyici bakım çalışmalarını gerçekleştirmek.