İstanbul Elektrik Kesintisi 28 Mart Programı

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’daki elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın güncel kesinti listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden alınan bilgilere göre 28 Mart tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde belirli süreler boyunca elektrik kesintileri gerçekleşecek. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularının cevaplarına aşağıdaki bilgiler ile ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR BÖLGESİNDE İKİNCİ BAKIM ÇALIŞMASI

28 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, İstanbul’un Başakşehir ilçesinin Merkez-Başakşehir mahallesinde yer alan Solmaz Sokak’ta kapsamlı bir bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle güvenlik tedbirleri alınarak bu süre boyunca elektrik dağıtımı kesilecektir.

Benzer bir kesinti 28 Mart 2025 tarihinde yine aynı saatlerde, yine Başakşehir’in Merkez-Başakşehir mahallesi Hürriyet ve Sancak Sokak bölgelerinde gerçekleşecek. Aynı tarihte 13:00 ile 15:00 saatleri arasında Merkez-Bahçeşehir 1. Kısım mahallesinde de elektrik kesintisi meydana gelecek.

BEYLİKDÜZÜ VE GAZİOSMANPAŞA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Beylikdüzü ilçesinin Cumhuriyet mahallesinde 28 Mart 2025’te 09:00 ile 15:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Gaziosmanpaşa ilçesinde de benzer bir durum söz konusu. 28 Mart günü 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Merkez-Merkez mahallesinde belirli bölgelerde “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle elektrik kesilecektir. Bunun yanı sıra, 09:30 ile 16:00 saatleri arasında Merkez-Pazar içi mahallesinde “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” kapsamında da elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca, 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle yine Gaziosmanpaşa’nın Merkez mahallesi bazı bölgelerinde elektrik kesintileri görülecektir.