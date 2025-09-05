İstanbul Elektrik Kesintisi Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından duyuruluyor. 5 Eylül tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri olabiliyor. Bu kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor. BEDAŞ, güncel elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı.

BEDAS’DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

5 Eylül 2025’te İstanbul AVCILAR ilçesinde, MERKEZ-DENİZKÖŞKLER Mahallesi’nde bulunan AHMET KAYA, AKKOYUN, ASMA, DENİZKÖŞKLER, DERYA, FİKRET, FİLİZ, KORU ÇIKMAZI, MEHTAP, MUHTAR KAZIM AKGÜL, PANTER, SALKIM, YAKAMOZ, YOSUN ve İSTEK sokaklarında 08:00 ile 16:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR’DA YAŞANACAK KESİNTİLER

Aynı gün, İstanbul BAĞCILAR ilçesinde MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi’nde, 2042., 2043., 2044. sokaklar ve SANCAKTEPE Mahallesi’nde 966., FATİH sokakları üzerinde 09:00’dan 17:00’ye kadar “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” dolayısıyla elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca BAĞCILAR ilçesinde MERKEZ-İNÖNÜ Mahallesi’nde de 360. sokakta 12:00 ile 16:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi bekleniyor.