İstanbul Elektrik Kesintisi BEDAŞ Açıklaması

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

İstanbul’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos tarihi itibarıyla İstanbul’un farklı bölgelerinde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne zaman elektrik geleceği hakkında bilgiler mevcut.

KESİNTİLERİN NEDENİ

8 Ağustos 2025 tarihinde, İstanbul Arnavutköy ilçesinde çeşitli cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri planlanıyor. 01:00 ile 05:00 saatleri arasında bakım çalışmaları gerekçesiyle elektrik kesintisi yapılacak. Örneğin, “İstanbul Arnavutköy ilçe Boğazköy İstiklal Mahallesi” ve çevresinde bu tarihler arasında elektrik akışı kesintiye uğrayacak.

AÇIKLAMALAR VE ZAMAN ARALIKLARI

Kesintiler, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle gerçekleşiyor. Arnavutköy’deki Haraççı Mahallesi, Akgül, Alabalık gibi sokaklar, 01:00 ila 03:00 saatleri arasında etkileniyor. Ayrıca 02:00 ile 06:00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin Maltepe Sokak bölgesinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

HER İLÇEDE KESİNTİLER OLACAK

İstanbul’un diğer ilçeleri de bakım çalışmaları sebebiyle etkilenecek. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Avcılar ilçesinde Cihangir Mahallesi gibi bölgelerde kesintiler yaşanacak. Bağcılar ilçesinde de, özellikle Bağlar Mahallesi’nde çeşitli sokaklar bu saat diliminde elektrik akışından mahrum kalacak.

SONUÇ

İstanbul’da elektrik kesintilerine dair BEDAŞ’ın güncel elektrikleri kontrol etmekte fayda var. Kesinti tarihleri ve saatleri dışında hangi cadde ve sokakların etkileneceği bilgileri de dikkate alınmalı. Elektrik akışının ne zaman sağlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.