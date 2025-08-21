İstanbul Elektrik Kesintisi BEDAŞ Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA HAZIRLIK

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda araştırılıyor. 22 Ağustos tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Bu kesintilerin ne zaman ve hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri hakkında BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

YENİLEME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

22 Ağustos tarihinde saat 10:00 ile 14:00 arasında İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bazı bölgelere yönelik elektrik kesintisi yapılacak. Açıklamaya göre, “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” adı altında gerçekleştirilecek bu kesintiler, Atatürk Mahallesi Pala Sk, Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Sk ve Boğazköy İstiklal Mahallesi’ni etkileyecek. Yakın tarihli bir başka kesinti durumu ise 25 Ağustos tarihinde Eyüpsultan ilçesinde yer alan Akşemsettin Mahallesi’ne yönelik gerçekleşecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Zaman zaman bakım çalışmaları sebebiyle de kesintiler oluşuyor. Örneğin, 20 Ağustos gecesi saat 23:30 ile 21 Ağustos sabahı 04:00 arasında Fatih ilçesi Mimar Kemalettin Mahallesi’nde kapmasız TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca, aynı gün içinde 24 Ağustos’ta Fatih ilçe sınırları içerisindeki Taya Hatun Mahallesi’nde sabah 10:00 ile akşam 18:00 arasında başka bir kesinti planlanıyor. Bu kesintiler, “Abone/Şube Bağlantısı” adına gerçekleştirilecek.

GÜVENLİK ÜÇÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

25 Ağustos günü, farklı saat dilimlerinde Fatih’te birçok cadde ve sokakta elektrik kesintileri gündeme gelecek. Besohta Mahallesi ve çevresindeki birçok bölge bu kesintilerden etkilenecek. BEDAŞ, yaptıkları işlemler sırasında “İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek” bu kesintileri yapacaklarını belirtiyor.