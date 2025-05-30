İstanbul Elektrik Kesintisi BEDAŞ Duyurusu

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından açıklanan liste ile merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan bilgilendirmeye göre, 31 Mayıs günü İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrikten yararlanılamayacak. Kesintilerin yaşanacağı yerler ve süreleri ise şu şekilde duyuruldu.

KESİNTİLERİN DETAYLARI VE ZAMANLAMASI

31 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10:00 ile 16:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak yerler arasında, İstanbul Arnavutköy ilçesinin Arnavutköy Merkez mahallelerine ait bazı sokaklar bulunuyor. Bu kesintinin nedeni, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” olarak belirtildi.

Aynı gün Bağcılar ilçesinde de elektrik kesintileri gerçekleşecek. Merkez-Demirkapı mahallesinde 09:00 ile 18:00 saatleri arasında “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” nedeniyle kesinti yaşanacak. Etkilenen sokaklar arasında 1620, 1627, 1628, 1634, 1635, 1636 ve 1648 gibi numaralı caddeler yer almakta.

DİĞER ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bağcılar’ın bir diğer mahallesi olan Merkez-Kirazlı’da da yine 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak. Aynı tarih ve saat diliminde Bahçelievler ilçesinde de elektrik kesintileri öngörülüyor. Merkez-Yenibosna mahallesi 1.ASENA sk üzerinde “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” gerekçesiyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet verilemeyecek.

Saat 12:00 ile 18:00 arasında ise Bahçelievler ilçesinin Merkez-Hürriyet mahallesindeki AHMET YESEVİ, BUDAK, HÜRRİYET ve ÇİĞDEM sokaklarında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.