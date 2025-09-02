İstanbul Elektrik Kesintisi BEDAŞ’la Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE NEDENLERİ

İstanbul’da, BEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 3 Eylül günü çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri planlanıyor. Bu kesintilerin nedeni, bakım çalışmaları ve yeni bağlantılarla ilgili süreçler olarak açıklandı. Kesintilerin uygulanacağı saat dilimleri ve etkilenen mahallelerle ilgili detaylar ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

KESİNTİLERİN UYGULANACAĞI TARIHLAR VE MAHALLELER

Özellikle belirtilen tarihlerden biri olan 3 Eylül 2025, elektrik kesintilerinin gerçekleşeceği gün olarak öne çıkıyor. Avcılar ilçesinde, “bakım çalışması” nedeniyle Cihangir Mahallesi’nde belirli sokaklarda, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında enerji kesileceği duyuruldu. Bunun yanı sıra Bahçelievler ilçesinde, “abone/şube bağlantısı” nedeniyle bazı mahallelerde 08:00-12:00 ve 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik akışı olmayacak.

BAŞKA İLÇELERDE DE YAPILACAK KESİNTİLER

Başakşehir ilçesinde, Kayabaşı ve Şamlar mahallelerinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Bunun yanında, Ziya Gökalp Mahallesi’nde de önleyici bakım çalışmaları dolayısıyla elektrik akışı 10:00 ile 17:00 arasında kesilecek. Tüm bu kesintilerin uygulama sürecinde, iş sağlığı ve güvenliğinin de göz önünde bulundurulacağı vurgulandı.

Bu kesintiler, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde meydana gelmesi beklenen bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla ilgili olarak düzenleniyor. Kesintilerin yaşanacağı yerlerde yaşayan vatandaşların hazırlıklı olması ve BEDAŞ’nın açıklamalarını takip etmesi öneriliyor.