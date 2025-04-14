İstanbul Elektrik Kesintisi BEDAŞ Listesi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’daki elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, 15 Nisan günü şehrin farklı ilçelerinde çeşitli süreler boyunca elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve süreleri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

KESİNTİLERİN SEBEPLERİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

15 Nisan 2025 tarihinde 00:30 ile 06:00 saatleri arasında İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Ömerli mahallesi sokaklarında bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek, bu dönem zarfında uygulanan kapsamlı TM bakım çalışmaları dolayısıyla elektrik akışının durdurulacağını duyurdu.

Aynı gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında ise Bağcılar ilçesi Merkez-Güneşli mahallesinde de başka bir kesinti söz konusu. Burada, deplase çalışmaları ve bakım çalışmaları kapsamında hizmet verilemeyecek. Kesintinin etkilediği sokaklar arasında Mahmutbey, Üsküp, Şehit Erdal Ünlü ve daha birçok cadde yer alıyor. Ayrıca Fikirtepe bölgesinde 15 Temmuz mahallesi ve Göztepe mahallesinde de bakım çalışmaları yapılacağı belirtiliyor.

YATIRIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

15 Nisan günü 00:00 ile 07:00 saatleri arasında ayrıca İstanbul’un Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde yatırım ve SCADA/OSOS çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti, Cihangir ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde görünür olacak ve detaylı bakım çalışmaları dolayısıyla iş sürecinin durdurulması gerekecek.

İstanbul genelindeki elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgiye BEDAŞ’ın resmi kaynaklarından ulaşmak mümkün. Kesintilerin süreleri ve nedenlerine dair gelişmeler takip edilmelidir.