İstanbul Elektrik Kesintisi BEDAŞ Tarafından Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ NEDENİYLE AÇIKLAMALAR

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 9 Mayıs tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrik ne zaman gelecek?” sorularının yanıtları için güncel elektrik kesintileri haberini takip ediyoruz.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

BEDAŞ, İstanbul elektrik kesintileri için arıza ve kesinti listesini yayınladı. 2025-05-09 tarihine ait elektrik kesintisi bilgileri şöyle:

– **Tarih:** 2025-05-09

**Saat:** 09:00 – 17:00

**Kesinti Nedeni:** Abone/Şube Bağlantısı

**Etkilenen Bölgeler:** İstanbul Avcılar ilçe Merkez-Denizköşkler mahallesi Ahmet Kaya, Aslı, Derya, Dündar, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Filiz, Gül, Ihlamur, Kışla, Mine, Oya, Salkım, Serezli, Tavla, Tunay, Üner sokakları

– **Tarih:** 2025-05-09

**Saat:** 09:00 – 13:00

**Kesinti Nedeni:** Abone/Şube Bağlantısı

**Etkilenen Bölgeler:** İstanbul Avcılar ilçe Tahtakale mahallesi

– **Tarih:** 2025-05-09

**Saat:** 09:00 – 17:00

**Kesinti Nedeni:** Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

**Etkilenen Bölgeler:** İstanbul Bağcılar ilçe Göztepe mahallesi

Bunlara ek olarak, Bağcılar ilçe Merkez-Kemalpaşa mahallesi ve Merkez-Fatih mahallesi de benzer kesintilerden etkilenecek. Tüm kesintiler İş Sağlığı ve Güvenliği ölçütleri gözetilerek gerçekleştiriliyor.

İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair bilgilere, gelişmelere göre güncellemelerle ulaşabilirsiniz.