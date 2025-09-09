İstanbul Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAPILACAK

İstanbul’daki elektrik kesintileri için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 10 Eylül tarihinde şehrin çeşitli ilçelerinde değişken sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. BEDAŞ, güncel elektrik kesintilerini içeren bir liste yayınladı.

AVCILAR’DA UYGULANACAK KESİNTİLER

10 Eylül 2025 tarihinde 08:00 ile 16:00 saatleri arasında İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Merkez-Ambarlı mahallesinin Orkide sokak bölgesinde Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca, Martı ve Çimenli sokak bölgelerinde de aynı saat diliminde benzer bir kesinti uygulanacak. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında ise yine Avcılar Merkez-Cihangir mahallesindeki Meşrutiyet, Pirinç, Sulukuyu, Tunç ve Çakıl sokaklarında kapsamlı hava hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi meydana gelecek.

BAHÇELİEVLER’DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Aynı gün Bahçelievler ilçesindeki Merkez-Yenibosna Merkez mahallesinde de 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı dolayısıyla elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, Yenibosna Merkez’deki 1.A Sena, Asena ve Değirmenbahçe sokaklarında da yine aynı saat diliminde kesinti gerçekleşecek. Gün içinde Bahçelievler ilçesinde tüm bu bölgelerde elektrik kesintileri, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak yapılacak.