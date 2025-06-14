İstanbul Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ

İstanbul’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar BEDAŞ’ın duyuruları ile yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran 2025 tarihindeki çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek ve elektrik ne zaman geri gelecek soruları yanıt buluyor. BEDAŞ, güncel elektrik kesintileri ile ilgili arıza ve kesinti listesini paylaşıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE NEDENLERİ

BEDAŞ’un açıkladığı elektrik kesintilerinin detayları şu şekildedir: 14/06/2025 10:00 – 18:00 saatleri arasında İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, Merkez-Hastane mahallesindeki bazı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi olacak. Kesinti nedeni, “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” olarak gösterilmektedir. Kesintiden etkilenen caddeler arasında Edirne-İstanbul Demiryolu, Hadımköy-İstanbul, Hane, Mehmet Akif Ersoy, Org. Nurettin Baransel, Piknik sokakları ve Yeşilbayır mahallesi yer alıyor.

Diğer bir kesinti ise 14/06/2025 01:00 – 07:05 saatleri arasında, İstanbul’un Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde meydana gelecek. Bu kesintinin nedeni, “TEİAŞ Çalışması” olarak belirtiliyor. Bu süre zarfında, özellikle AVcılar Merkez-Firuzköy, Mustafakemalpaşa, Yeşilkent, ve Beylikdüzü bölgelerinde elektrikler kesilecek.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

Bir diğer önemli kesinti ise 14/06/2025 09:00 – 17:00 saatleri arasında Bağcılar’da gerçekleşecek. Bu kapsamda, Merkez-Barbaros ve Zeytinburnu ilçesinde yer alan caddelerde yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca, aynı gün 09:00 – 18:00 saatlerinde Bağcılar’ın Merkez-Demirkapı mahallesi ve Merkez-Bağlar mahallesindeki cadde ve sokaklara elektrik verilmeyecek. Bu kesintilerin sağlıklı bir işleyiş sağlamak adına yapıldığı ifade ediliyor.

İstanbul’da 14 Haziran 2025 tarihinde meydana gelecek olan elektrik kesintileri, İstanbul halkını etkileyecek. BEDAŞ, bu süreci daha iyi yönetmek ve iş sağlığı ile güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Tüm İstanbul halkına elektrik kesintileri hakkında bilgi vermeye devam edecek.