İstanbul Elektrik Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından duyuruldu. 20 Nisan’da şehrin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Vatandaşlar, “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

20 NİSAN’DA YAŞANACAK KESİNTİLER

BEDAŞ, 20 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde elektrik kesintisi olacağını açıkladı. “20/04/2025 09:00:00 – 20/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması sebebiyle İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” şeklinde bir duyuru yapıldı. Etkilenen bölgeler arasında Ömerli Mahallesi ve Merkez-Hadımköy Mahallesi yer alıyor.

19 NİSAN’DA PLANLANAN KESİNTİLER

19 Nisan 2025 tarihine de ait kesintiler bulunuyor. Bu tarihte Bağcılar ilçesinin Yeni Mahalle bölgesinde “Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” denildi. Kesintinin 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşeceği bildiriliyor.

Bu sebeplerle, İstanbul’da elektrik kesintileri konusunda hazırlıklı olmak ve bilgilere ulaşmak önemli bir konu.