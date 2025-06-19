İstanbul Elektrik Kesintisi Bilgisi

BÜYÜKÇEKMECE’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Büyükçekmece’de elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) elde edilen bilgilere göre 19 Haziran günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri hakkında detaylar.

KESİNTİ NEDENİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

Kesinti sebebi bakım çalışması olarak belirtiliyor. Bu kapsamda, elektrik kesintisi İstanbul’un Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yaşanacak. Özellikle Pirsultan sokakta, Danamandıra mahallesi ve birçok sokakta belirtildiği gibi geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin tarih aralığı ise 19/06/2025 00:00:00 ile 19/06/2025 07:00:00 arasında olacak. Bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği de gözetilerek çalışmalara devam edilecek.

İKİNCİ KESİNTİ ARALIGI

Daha sonrasında, aynı gün 19 Haziran’da 08:00 ile 16:00 arasında Karaağaç mahallesi bölgesinde Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle bir başka kesinti yapılacak. Son olarak, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yine Büyükçekmece içinde, Celaliye mahallesinde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu süreçte de belirli sokaklar etkileniyor.

Bu elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgi alarak, etkilenen bölgelerde ve zamanda önlemler almanız gereken bir konu.