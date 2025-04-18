İstanbul Elektrik Kesintisi Bilgisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA

İstanbul’da elektrik kesintileri ile ilgili olarak BEDAŞ tarafından yapılan bildirimler araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) edinilen bilgilere göre 19 Nisan tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kesintiler hakkında ayrıntılar merak ediliyor ve “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” gibi sorular gündemde.

BEDAŞ ELEKTRİK ARIZA VE KESİNTİ LISTESİ

İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintileri hakkında BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini paylaştı. 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek kesintilerin detayları şu şekildedir:

2025-04-19 10:00:00 – 14:00:00 saatleri arasında, kesinti nedeni olarak “Abone/Şube Bağlantısı” gösteriliyor. Etkilenen yerler arasında İSTANBUL ESENLER ilçesi, MERKEZ-ORUÇREİS mahallesi, GİYİMKENT 19. sokak bölgesi bulunuyor. 19/04/2025 tarihli kesintinin güvenlik önlemleri alınarak yapılacağı belirtildi.

Başka bir kesinti ise 2025-04-19 00:00:00 – 02:00:00 saatleri arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle gerçekleşecek. Bu durum İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçesi, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mahallesi sokaklarını etkileyecek.

Devam eden kesintilerin bir diğeri, 2025-04-19 02:00:00 – 04:00:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kesinti yine “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle olacak ve İSTANBUL ESENYURT, SANAYİ mahallesi kapsamına girecek.

Ek olarak, 2025-04-19 04:00:00 – 08:00:00 saatleri arasındaki kesinti, yine “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” gerekçesiyle, aynı yerde devam edecek.

Son olarak, 2025-04-19 10:00:00 – 14:00:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle İSTANBUL ESENYURT ilçesi, MERKEZ-OSMANGAZİ mahallesi, 3121. sokak bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak.