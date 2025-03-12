İstanbul Elektrik Kesintisi Detayları ve Saatleri

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Esenyurt’ta elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılan bir konu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 13 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçe veya mahallelerin etkileneceği ve elektriğin ne zaman geri geleceği güncel durumu belirliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kesinti programına göre, 13 Mart 2025 tarihindeki elektrik kesintisi saat 09:00 ile 15:00 arasında gerçekleşecek. Kesintinin sebebi bakım çalışması ve kapsamlı havai hat bakımı olarak belirlenmiş. Bu süreçte etkilenen bölgeler arasında İstanbul Beylikdüzü ilçesinin Merkez-Kavaklı mahallesi Umut Sokak ile Esenyurt ilçesinin Merkez-Akevler mahallesi 1057., 1058., 1063. sokakları, Fatih Sultan Mehmet Sokak, Talatpaşa mahallesi 1015., 1033., 1044. sokakları, ayrıca Yeşilkent mahallesinin Fatih Sultan Mehmet Sokak bölgeleri yer alıyor.

YENİKENT MAHALLESİNDE DE KESİNTİ OLACAK

Aynı gün içerisinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bir başka kesinti de Esenyurt ilçesinin Yeni Kent mahallesinde gerçekleşecek. Bu durumda da bakım çalışması ve kapsamlı TM bakımı neden olarak gösteriliyor. İş sağlığı ve güvenliğini gözeterek yapılan bu kesintiler, bölgedeki elektrik altyapısının iyileştirilmesi amacıyla uygulanıyor.