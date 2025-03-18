İstanbul Elektrik Kesintisi Güncel Listesi

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

İstanbul’daki elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilerle takip ediliyor. 19 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. Güncel elektrik kesintileri ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

19 Mart 2025 tarihinde 03:00 ile 06:00 saatleri arasında İstanbul Bayrampaşa ilçesinin Muratpaşa mahallesi, Dericiler D Blok Sokak, Terazidere mahallesi, Davutpaşa Çift Havuzlar Sokak ve Vatan mahallesi, 29 Ekim, Akıncılar, Ar, Elmas, Serap, Serdar Sokak bölgelerinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek.

19 Mart 2025 tarihinde 09:30 ile 11:00 saatleri arasında ise Bayrampaşa ilçe merkezinin Muratpaşa mahallesinde, Ata, Beyaz Gül, Farabi, Kamil, Serin, İnanç Sokak bölgelerinde “Abone/Şube Bağlantısı” gerekçesiyle bir başka kesinti yaşanacak.

Ardından 19 Mart 2025 tarihinde 11:00 ile 12:30 arasında yine Bayrampaşa’da Kocatepe mahallesi, 1., 2., 20., Meltem Sokak bölgelerinde Abone/Şube Bağlantısı içeren bir elektrik kesintisi olacak.

Son olarak, 19 Mart 2025 tarihinde 13:30 ile 15:00 saatleri arasında Bayrampaşa’nın Yenidoğan mahallesinde Aslı, Atış Alanı, Aşçıoğlu Çıkmazı, Demirkapi, Maviay, Mısırlı, Selçuk, Öz Sokaklarında yine Abone/Şube Bağlantısı kapsamında bir kesinti planlanıyor.

DİĞER ORTAMLARDA KESİNTİLER

Çatalca ilçesinde 19 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında İzzettin mahallesi, Bentler, Karlıova, İstasyon Sokak bölgelerinde “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” dolayısıyla elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Fatih ilçesinde ise 19 Mart 2025 tarihinde 10:00 ile 14:00 saatleri arasında Cankurtaran mahallesi, Cankurtaran Meydanı, Terbiyik Çıkmazı, Yeni Saraçhane, İshakpaşa Sokak kesinti alanları olacak ve bu kesinti Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle yaşanacak.