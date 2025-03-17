İstanbul Elektrik Kesintisi Güncel Listesi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Mart 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve ne zaman elektriklerin geri geleceği merak ediliyor. İstanbul güncel elektrik kesintileri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’daki elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini açıkladı. 18 Mart 2025 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında İstanbul Büyükçekmece ilçesinde, Merkez-Karaağaç mahallelerinde Beyza, Dostluk, Harmandere, Maraş, Sezgin, Türker ve İğdelik sokaklarında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebi ile elektrik kesintisi yapılacak.

Arnavutköy ilçesinde ise 18 Mart 2025 tarihinde, 10:00 ile 11:00 saatleri arasında Merkez-Nenehatun mahallelerinde Tekyıldız ve Tezel sokaklarında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Ayrıca, Mustafa Kemal Paşa mahallesinde de aynı gün 10:00 ile 12:00 saatleri arasında benzer bir bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olabiliyor.

KESİNTİLERİN ETKİLEDİĞİ BÖLGELER

Kesintinin süreceği diğer bölgeler ise Çatalca ilindeki Merkez-Celepköy, Dağyenice, Hallaçlı, Hisarbaylı, Karacaköy Merkez, Kestanelik, Kızılcaali, Ormanlı, Subaşı, Yalıköy, Yazlık ve Çanakça mahallelerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak. Burada da “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” gerekçesi ile elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin detayları, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek gerçekleştirilecektir.