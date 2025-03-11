İstanbul Elektrik Kesintisi İçin BEDAŞ Duyurusu

ELEKTRİK KESİNTİLERİ LISTESİ ARAŞTIRILIYOR

İstanbul’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamalara göre, 12 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bugün İstanbul’un hangi ilçelerinde elektriklerin kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği hakkında güncel bilgilere ulaşmak mümkün.

BEŞİKTAŞ’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ’ın arıza ve kesinti listesi yayımlandı. Buna göre, 12 Mart 2025 tarihinde Beşiktaş ilçesinde çeşitli nedenlerle elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintinin tarih ve saat aralığı ise şöyle: 09:00 – 15:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle elektrikler kesilecek. Etkilenen bölgeler arasında, “Merkez-Akat mahallesi, Eliuygun, Kaçar, Mehtap, Tan, Yağmur sokakları” yer alıyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI

Aynı gün Beylikdüzü ilçesinde de benzer bir durum söz konusu. 12 Mart tarihindeki kesinti planı, “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” gerekçesiyle yapılacak ve “Adnan Kahveci mahallesi” etkilenecek. Bu kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

ÇATALCA’DA YATIRIM ÇALIŞMALARI

Çatalca ilçesinde ise “Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması” nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti, 12 Mart’ta 09:00 – 15:00 saatleri arasında “Akalın ve Kabakça mahalleleri”ni kapsayacak. Bu kesintinin, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirileceği belirtiliyor.