İstanbul Elektrik Kesintisi İlan Edildi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından açıklanan liste ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan bilgiye göre, 13 Mayıs tarihinde İstanbul’un değişik bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçeleri etkilediği ve İstanbul’da elektrik ne zaman geri gelecek soruları araştırılıyor. İşte güncel elektrik kesintileri hakkında detaylar.

13 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİLERİ DETAYLARI

BEDAŞ, İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintilerine dair detayları paylaştı. 12 Mayıs 2025 tarihinde 00:30 ile 06:00 saatleri arasında Arnavutköy ilçesindeki bazı mahallelerde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Akkaya, Cuma, Deliklitskaya, Hızır ve mevcuttur. Bu kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine göre uygulanacak.

Aynı gün 9:00 ile 16:00 saatleri arasında yine Arnavutköy ilçesi Hadımköy mahallelerinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak.

13 MAYIS YENİ KESİNTİLER PLANLANIYOR

13 Mayıs 2025 tarihinde 9:00 ile 17:00 saatleri arasında, Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa mahallesinde “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu süre zarfında etkilenen sokaklar arasında Demet, E-5 Yanyol, Hilal ve Mareşal bulunmaktadır.

Ayrıca, gün içerisinde Esenler ilçesi Oruç Reis mahallesinde de 00:30 ila 02:30 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle kesintiler gerçekleşecek. Kesintinin olduğu diğer bölgeler ise yine Esenler merkez ve Birlik mahallesidir.

Bunun yanı sıra, Bağcılar ilçesinde de benzer sürelerde “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” dolayısıyla elektrik kesintileri planlanıyor. Etkilenen sokaklar arasında Mahmutbey ve Alibeyköy yer almakta. İstanbul’da planlanmış olan tüm elektrik kesintileri, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir.