İstanbul Elektrik Kesintisi Tarih ve Saatleri

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın yaptığı açıklamalar ile duyuruluyor. 15 Mart günü, şehrin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin etkilediği ilçeler ve kesintilerin süresi belli oldu. Peki, İstanbul’da elektrik ne zaman geri gelecek? İşte güncel kesinti bilgileri.

KESİNTİ NEDENLERİ VE SÜRELERİ

2025-03-15 09:00:00 – 15:00:00 saatleri arasında Beylikdüzü ilçesindeki Merkez-Gürpınar mahallesindeki Millet, Pilot, Tevfik Fikret sokakları bakım çalışması ve önleyici bakım nedeni ile elektrik kesintisine maruz kalacak. Ayrıca 2025-03-15 09:30:00 – 11:00:00 saatleri arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez-Yıldırım mahallesindeki Aliya İzzetbegoviç, Eski Edirne Asfalti, Gür, Kır, Kızılırmak sokaklarını etkileyen bir kesinti daha yaşanacak. Bu kesinti Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile gerçekleşecek.

DİĞER İLÇE KESİNTİLERİ

Bayrampaşa ilçesinde, 2025-03-15 11:00:00 – 12:30:00 saatleri arasında Merkez-Terazidere mahallesindeki Denizci, Pak sokaklarında yine Abone/Şube Bağlantısı dolayısıyla elektrikler kesilecek. 12:00:00 – 15:00:00 saatleri arasında ise yine aynı ilçede Yeni Doğan mahallesindeki sokaklar kesintiden etkilenecek. Gaziosmanpaşa ilçesi de aynı gün 09:00:00 – 15:00:00 arasındaki zaman diliminde Merkez-Karadeniz mahallesinde yapılacak bakım çalışması sonucu elektrik kesintisi yaşayacak.

KESİNTİ PLANLARI HAKKINDA DETAYLAR

15 Mart’ta Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde de Yatırım/Dönüşüm Çalışması sebebi ile elektrik kesintileri gerçekleşecek. Arnavutköy Merkez-Mavigöl mahallesindeki Ertürk sokaklarının, Gaziosmanpaşa Merkez-Barbaros Hayrettin Paşa mahallesindeki birçok sokak ile Yeni Mahalle ve Hürriyet mahallesindeki bazı sokaklar da bu kesintiden etkilenecek. Ayrıca 2025-03-15 10:00:00 – 13:00:00 saatleri arasında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle ek elektrik kesintileri yaşanacak.