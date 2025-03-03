İstanbul Elektrik Kesintisi ve BEDAŞ Listesi

İSTANBUL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın açıkladığı elektrik kesinti listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 4 Mart günü İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularının yanıtları haberimizde bulunuyor.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri için BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı “İstanbul Elektrik Kesintisi” sayfasına tıklayarak, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Elektrik arızaları ve kesintileri ile ilgili detaylı bilgilere bu şekilde ulaşılabiliyor.